Иранское государство обманывает пострадавших от землетрясения

Люди, оставшиеся без крова в результате землетрясения, произошедшего в городе Хое (иранская провинция Западный Азербайджан), говорят, что режим мулл обманывает их.

Как передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Azad İran.

"Государство лжет людям. После первого землетрясения составили список, но ничего не сделали, а теперь вызывают поименно, заставляют расписываться, но опять ничего не дают", - заявил один из жителей.