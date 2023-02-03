Иранское государство обманывает пострадавших от землетрясения
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Люди, оставшиеся без крова в результате землетрясения, произошедшего в городе Хое (иранская провинция Западный Азербайджан), говорят, что режим мулл обманывает их.

Как передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Azad İran.

"Государство лжет людям. После первого землетрясения составили список, но ничего не сделали, а теперь вызывают поименно, заставляют расписываться, но опять ничего не дают", - заявил один из жителей.