Канада присоединилась к наблюдениям США за аэростатом КНР

В Министерстве обороны Канады выступили с сообщением об усилении контроля за воздушным пространством после обнаружения разведывательного аэростата, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Командование воздушно-космической обороны Северной Америки, Министерство национальной обороны и другие партнеры оценивают ситуацию и работают в тесном сотрудничестве", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что разведка Канады следит за развитием ситуации в контакте с партнерами из США, принимая все необходимые меры для защиты "конфиденциальной информации".

В министерстве обороны США полагают, что устройство могло быть запущено Китаем. Пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер заявил, что аэростат зафиксировали над континентальной частью Соединенных Штатов.

В Bloomberg отметили, что наблюдение с аэростата за секретными объектами США, в том числе шахтами для ядерных ракет, внесло новую напряженность в отношения США и Китая в преддверии визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в Китай.