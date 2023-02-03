https://news.day.az/world/1534716.html ЕС нарастил запасы одного вида топлива
ЕС нарастил запасы одного вида топлива
По итогам прошлого года Евросоюз нарастил закупки сжиженного природного газа (СПГ) до 134 миллиардов кубометров. Для сравнения, в 2021-м импорт оценивался в 80 миллиардов кубометров.
О пополнении запасов топлива рассказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
СПГ служит одним из способов сократить зависимость от российских энергоресурсов. "Евросоюз частично решил свои вызовы в прошлом году, привлекая больше СПГ с мировых рынков", - так она прокомментировала увеличение показателей.
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