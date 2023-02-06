https://news.day.az/world/1535501.html В Турции отменили занятия в школах
В Турции отменили занятия в школах
В Турции все средние школы закрыты до 13 февраля.
Об этом сообщает Day.Az в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, здания школ будут использоваться как убежища для людей, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за землетрясения.
Напомним, что сегодня утром в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Землетрясение, произошедшее на глубине 7 километров, вызвало серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османье, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.
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