В Турции отменили занятия в школах

В Турции все средние школы закрыты до 13 февраля.

Об этом сообщает Day.Az в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, здания школ будут использоваться как убежища для людей, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за землетрясения.

Напомним, что сегодня утром в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Землетрясение, произошедшее на глубине 7 километров, вызвало серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османье, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.