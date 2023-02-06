Число жертв землетрясения в Турции превысило 1500
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Число погибших и пострадавших в результате сильного землетрясения в Турции растет.

Как передает Day.Az, вице-президент Турции Фуат Октай, который в настоящее время проводит брифинг, сообщил, что число погибших в результате землетрясения достигло 1541 человека.

В результате стихийного бедствия пострадали 9733 человека, повреждено 3471 здание.