https://news.day.az/world/1535525.html Число жертв землетрясения в Турции превысило 1500
Число жертв землетрясения в Турции превысило 1500
Число погибших и пострадавших в результате сильного землетрясения в Турции растет.
Как передает Day.Az, вице-президент Турции Фуат Октай, который в настоящее время проводит брифинг, сообщил, что число погибших в результате землетрясения достигло 1541 человека.
В результате стихийного бедствия пострадали 9733 человека, повреждено 3471 здание.
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