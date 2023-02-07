20 боевиков "ИГ" сбежали из тюрьмы в Сирии после землетрясения

Как минимум, 20 заключенных, которых подозревают в принадлежности к террористической группировке "Исламское государство", совершили побег из тюрьмы на северо-западе Сирии после мощного землетрясения. Об этом сообщили в информационном France-Presse (AFP), передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Бежали около 20 заключенных, предположительно, это боевики "ИГ"", - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что в тюрьме неподалеку от города Раджу у границы с Турцией наказание отбывают около двух тысяч человек, из них 1,3 тысяч могут быть террористами.

В результате подземных толчков здание получило повреждения, после чего заключенные и подняли бунт. Им удалось захватить часть тюрьмы.