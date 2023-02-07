Завод по производству беспилотников загорелся в Латвии

В Марупском крае загорелось предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов Edge Autonomy. Об этом Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, в компании Edge Autonomy агентству LETA лишь подтвердили, что горит действительно их производство, но не стали уточнять подробности происшествия.

В пожарной службе сообщили, что вызов поступил в 15.14. Отмечается, что огонь быстро распространяется. На месте работают 50 человек личного состава, а также в тушении пожара задействованы девять автоцистерн, три автолестницы, а также команда спасателей из рижского аэропорта.

Кроме того, на территории предприятия дежурят автомобили скорой помощи.