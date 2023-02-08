Аналитики Bank of America о росте мировой экономики

Аналитики Bank of America спрогнозировали, что в 2023 году рост мировой экономики составит 2,5%. Таким образом, банк на 0,3 процентных пункта улучшил прогноз по росту мировой экономики: в декабре финансовый институт прогнозировал увеличение показателя до 2,2%. Об этом сообщает MT Newswires. По информации портала, в 2024 году рост мировой экономики составит примерно 3%, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Вопреки всем разговорам о рисках рецессии, глобальная экономика никак не хочет падать. Тем не менее суть остается прежней: никакой глобальной рецессии, но слабый рост в этом и следующем году", - цитирует портал сообщение банка.

Начало рецессии в США аналитики BofA ожидают в апреле-июне 2023 года, всего спад экономики Штатов продлится три квартала. По прогнозам аналитиков, внутренний валовый продукт (ВВП) США в 2023 году вырастет на 0,7% п.п., в 2024 году - на 0,3% п.п.

В Bank of America допустили, что рост ВВП Китая ускорится до 5,5%. А экономика Евросоюза покажет повышение на 0,4% п.п. в 2023 году и на 0,9% п.п. в следующем году, считают в банке.