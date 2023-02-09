В Турции в результате землетрясения разрушено более 6 200 зданий

В Турции в результате землетрясения разрушено 6 217 зданий.

Как передает в четверг Day.Az, об этом сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.