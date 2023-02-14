В Турции спустя 205 часов после землетрясения спасли женщину из-под завалов

В Турции спустя 205 часов после разрушительного землетрясения спасли 35-летнюю женщину из-под завалов в провинции Кахраманмараш. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Также агентство ранее сообщило о спасении другой женщины, которая была найдена спустя 204 часа после землетрясения. Сообщается, иностранную гражданку по имени Муна Дабул спасли в районе Антакья провинции Хатай.

Кроме того, сообщалось, что мужчину вытащили из-под завалов в провинции Хатай в Турции спустя 203 часа после землетрясения. Спустя 201 час после первого землетрясения в городе Джебраил была найдена живой 26-летняя женщина.

Напомним что, 6 февраля в Турции произошло несколько землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6. По последним данным, в результате землетрясений в стране погибли 31 974 человека, пострадали 195 962.