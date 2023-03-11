https://news.day.az/world/1545615.html Сильное землетрясение в Японии
Сильное землетрясение в Японии
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в субботу на севере Японии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 60 км к югу от города Обихиро с населением около 173 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 40 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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