Сильное землетрясение в Японии

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в субботу на севере Японии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 60 км к югу от города Обихиро с населением около 173 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 40 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.