https://news.day.az/world/1548028.html Число погибших при землетрясении в Турции достигло почти 50 тыс. человек
Число погибших при землетрясении в Турции достигло почти 50 тыс. человек
Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 49 тысяч 600 человек.
Как передает Day.Az, об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай.
По его словам, 6 800 погибших-иностранцы.
Напомним, что 6 февраля произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, эпицентром которых стал турецкий город Кахраманмараш.
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