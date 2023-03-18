Число погибших при землетрясении в Турции достигло почти 50 тыс. человек

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 49 тысяч 600 человек.

Как передает Day.Az, об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

По его словам, 6 800 погибших-иностранцы.

Напомним, что 6 февраля произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, эпицентром которых стал турецкий город Кахраманмараш.