https://news.day.az/world/1548246.html КНДР провела учения по совершенствованию тактического ядерного потенциала
КНДР провела учения по совершенствованию тактического ядерного потенциала
Вооруженные силы КНДР 18-19 марта провели учения по совершенствованию тактического ядерного потенциала.
Об этом сообщило в воскресенье со ссылкой на СМИ республики агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, в ходе маневров была запущена тактическая ракета, которая пролетела около 800 км и поразила цель.
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