КНДР провела учения по совершенствованию тактического ядерного потенциала

Вооруженные силы КНДР 18-19 марта провели учения по совершенствованию тактического ядерного потенциала.

Об этом сообщило в воскресенье со ссылкой на СМИ республики агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в ходе маневров была запущена тактическая ракета, которая пролетела около 800 км и поразила цель.