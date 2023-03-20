Южная Корея и США начали учения

Военные Республики Корея и США начали на берегу Японского моря первые с 2018 года крупномасштабные учения по высадке морского десанта Ssangyong. Об этом сообщает телеканал KBS, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Уточняется, что в маневрах со стороны стран принимают участие военно-морские силы и корпус морской пехоты. Эти мероприятия, которые продлятся до 3 апреля, проводятся в рамках учений Freedom Shield, стартовавших 13 марта.

По информации телеканала, в тренировках задействовано порядка 30 кораблей, 70 самолетов и вертолетов, а также десантные средства.