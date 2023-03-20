В Китае появилась цифровая телеведущая

Виртуальная молодая женщина по имени Рен Сяорун разработана официальным новостным агентством Компартии Китая People's Daily на основе искусственного интеллекта (ИИ), и утверждает, что у нее есть навыки "тысячи ведущих новостей", передает Day.Az со ссылкой на Смартпресс.

Она была представлена на Weibo, платформе социальной сети в Китае, в видео, элегантно одетая в черный блейзер и стоящая на фоне городского вида.

Рен может говорить на ряд заранее заданных тем, касающихся передовых технологий, снижения налогов и сборов, занятости и инициативы "Один пояс, один путь". Ее ответы активно продвигают линию Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

Ведущая цифровых новостей говорит: "Здравствуйте, меня зовут Рен Сяорун. Я цифровая ведущая. Тысячи ведущих передали мне свои профессиональные навыки. 365 дней, 24 часа, я буду сообщать новости за весь год, круглосуточно, без отдыха. Будь то на новостных сайтах или в студии, вы всегда будете меня видеть. Каждый разговор, каждая ваша обратная связь делают меня только умнее".

Отзывы о ней на Weibo были в основном положительными с такими комментариями, как "вау!", "потрясающе", "такая настоящая" и "очень научно-фантастическая". Но стоит учитывать, что популярный сайт микроблогов находится под наблюдением, чтобы соблюдать строгий режим цензуры в Китае. Модераторы быстро и регулярно удаляют материалы, от жалоб на блокировку COVID до критики политики.

Как сообщает Daily Mail, Рен - не первая ведущая в Китае, созданная с помощью ИИ. Они уже появлялись в интернете и на телевидении с 2018 года. Первые три были созданы по образцу трех существующих репортеров, двух мужчин и одной женщины, информационного агентства Синьхуа.

Далее создали робота-ведущего Цзян Лайлая, представившего развлекательную программу о новых технологиях. Вскоре Синьхуа наняла еще одного цифрового ведущего, Синь Сяомэна, который был создан по образцу другого журналиста и также сообщал новости о двух политических сессиях в 2020 году.