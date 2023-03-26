Массовая драка и перестрелка в Махачкале

В центре Махачкалы произошла массовая драка. По информации РЕН ТВ, толпа мужчин устроила конфликт неподалеку от медицинской академии.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ссора быстро переросла в массовую драку, во время которой кто-то из мужчин достал оружие и устроил перестрелку. Судя по кадрам с места, в конфликте участвовали около 10 человек.

На место выехали шесть нарядов полиции. Территорию на улице Дзержинского, где произошел конфликт, оцепили.

По предварительным данным, в драке пострадал один человек. Однако, его увезли с места происшествия еще до прибытия скорой помощи. Также скрыться успели стрелявшие.

Сейчас стражи порядка продолжают работать на месте. Устанавливается причина конфликта и личности дебоширов. Проводится проверка.