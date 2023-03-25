14 человек погибли в результате наводнений в Сомали

На юго-западе Сомали произошло наводнение, в результате которого, по предварительным данным, погибли 14 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом в субботу, 25 марта, сообщает агентство France-Presse.

"По меньшей мере 14 человек погибли на юге Сомали после того, как проливные дожди вызвали внезапные наводнения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что стихийное бедствие произошло в регионе Джубаленд. В агентстве добавили, что наводнение повредило инфраструктуру населенных пунктов региона.