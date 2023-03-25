https://news.day.az/world/1549621.html Россия передала Белоруссии "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия
Россия передала Белоруссии "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия
Россия уже передала Белоруссии комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, 1 июля заканчивает строительство хранилища для тактического ядерного оружия на территории республики.
Об этом в субботу заявил президент РФ Владимир Путин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы уже передали в Беларусь наш известный, очень эффективный комплекс "Искандер", он тоже может быть носителем. С 3 апреля приступаем к обучению экипажа и 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
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