Россия передала Белоруссии "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия

Россия уже передала Белоруссии комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, 1 июля заканчивает строительство хранилища для тактического ядерного оружия на территории республики.

Об этом в субботу заявил президент РФ Владимир Путин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы уже передали в Беларусь наш известный, очень эффективный комплекс "Искандер", он тоже может быть носителем. С 3 апреля приступаем к обучению экипажа и 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.