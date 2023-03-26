Европа создаст многоразовую ракету с метановым двигателем

Итальянская компания Avio подписала контракт на разработку прототипа легкой многоразовой ракеты с двигателем M10, в качестве компонентов топлива использующего жидкие метан и кислород, а также силового агрегата M60.

Об этом сообщает SpaceNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Финансирование двух программ оценивается в 285,3 миллиона евро, из которых 103,7 миллиона пойдут на создание силового агрегата M60. Развиваемая им тяга должна в шесть раз превышать таковую у M10 - двигателя, устанавливаемого на верхнюю ступень перспективной легкой ракеты Vega.

Средства на разработки выделили Европейское космическое агентство (ЕКА) и правительство Италии. Издание напоминает, что кроме Avio в Европе над проектом метанового ракетного двигателя работает компания ArianeGroup.