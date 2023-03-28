Китай стал крупнейшим в мире кредитором стран-должников

Китай обошел США в борьбе за право кредитования стран-должников и стал самым крупным в мире кредитором развивающихся стран, это несет риск продолжительных финансовых сложностей для последних. Об этом 28 марта написало агентство Bloomberg, сославшись на результаты исследования экономистов Всемирного банка, передает Day.Az.

В качестве источника финансирования для предоставления кредитов развивающимся государствам китайские власти применяют существенные резервы местного ЦБ. Размеры денежных резервов регулятора для этих задач оцениваются в $3,3 трлн, отметила "Газета.ru".

"В мире началась новая глобальная система трансграничного кредитования стран, испытывающих долговое бедствие, которая конкурирует с руководимыми США структурами, действующими с 1940-х годов. За последние два десятилетия Народный банк Китая заключил соглашения о свопах с 40 странами и торговыми блоками на сумму около $580 млрд", - сообщается в статье.