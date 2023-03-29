Илон Маск засомневался в интеллекте Билла Гейтса

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск раскритиковал одного из основателей Microsoft Билла Гейтса - он засомневался в интеллекте миллиардера из-за высказываний про искусственный интеллект. Об этом предприниматель написал в Twitter, передает Day.Az.

"Я помню первые личные встречи с Гейтсом. Его понимание ИИ еще тогда было ограниченным. И с тех пор ничего не поменялось", - отметил он.

Таким образом Маск отреагировал на информацию о том, что основатель Microsoft участвовал во встречах с командой стартапа OpenAI, разработчиков чат-бота ChatGPT.