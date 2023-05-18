Армянские депутаты бьют тревогу

История с наркотиками в Армении продолжает набирать обороты и, кажется, проблема становится все серьезнее.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, депутат от фракции "Армения" Андраник Теванян заявил, что "Власти Армении превратились в наркомафию".

"В Армении оборот кокаина достигает 4 т, это более одного миллиарда долларов. Естественно, что в случае с Арменией это не может не быть связано с властями. По сути, можно сказать, власти Армении превратились в наркомафию, и в связи со всем этим у нас есть разумные подозрения. И я не думаю, что в Армении есть кто-то, кто мог бы обеспечить оборот на один миллиард долларов, не будучи связанным с властью. Человек, не имевший никакого отношения к властям, не мог пойти на такой рискованный шаг", отметил депутат.

Также он озвучил ряд логичных вопросов, которые возникли у него в связи с данной проблемой: "При этом мы не знаем, единственный ли это случай или были и другие? Откуда у Никола Пашиняна и его окружения свыше одного миллиарда долларов?"

Теванян также обвинил властей в создании условий для ухудшения ситуации с коррупцией.

"Они (власти) заявляли об отсутствии коррупции, прозрачности, но сейчас мы, фактически, узнали от таможенных органов о том, что под видом бананов контрабандой была ввезена в страну 1 тонна наркотиков. Это означает, что заявление Никола Пашиняна об искоренении системной коррупции - ложь", - подчеркнул Теванян.

Армению сотряс скандал, связанный с незаконным ввозом в страну большого объема наркотических веществ. В стране начали в открытую говорить о том, что Армения переживает наркоэпидемию невиданных масштабов.