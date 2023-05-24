Пашинян обвинил бывшего депутата в наркотрафике

Компания, принадлежащая бывшему депутату от Республиканской партии Армении, ввезла в страну партию кокаина стоимостью €250 млн, которая была изъята на прошлой неделе.

Об этом в среду на заседании парламента заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Судя по всему, владельцем одной тонны кокаина является компания по импорту бананов, владельцем которой является бывший член Республиканской фракции парламента. Он находится в розыске", - заявил он.

Пашинян не уточнил имени экс-депутата, но, по всей вероятности, речь идет о Мигране Погосяне, который занимал депутатское кресло в 2017-2019 годы. С 2019 года он находится в розыске по делу о хищении и злоупотреблении служебными полномочиями.

Ранее мы писали о том, что армянские депутаты обеспокоились распространением наркотиков в стране.