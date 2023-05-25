Грузинские таможенники нашли то, что не смогли их армянские коллеги

Грузинские таможенники обнаружили груз в 80 килограммов героина в порту Поти, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

Наркотик был спрятан в прицепе грузовика, принадлежащего гражданину Ирана - он пытался вывезти героин в Европу через Армению и Грузию. Идет следствие.

Задержанному грозит в Грузии 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение по статьям о незаконном хранении и транспортировке наркотиков в особо крупных размерах.

Ранее мы писали о том, что Армения переживает масштабную наркоэпидемию.