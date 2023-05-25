https://news.day.az/world/1567462.html Грузинские таможенники нашли то, что не смогли их армянские коллеги - ВИДЕО
Грузинские таможенники нашли то, что не смогли их армянские коллеги - ВИДЕО
Грузинские таможенники обнаружили груз в 80 килограммов героина в порту Поти, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.
Наркотик был спрятан в прицепе грузовика, принадлежащего гражданину Ирана - он пытался вывезти героин в Европу через Армению и Грузию. Идет следствие.
Задержанному грозит в Грузии 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение по статьям о незаконном хранении и транспортировке наркотиков в особо крупных размерах.
Ранее мы писали о том, что Армения переживает масштабную наркоэпидемию.
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