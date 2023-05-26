Казахстан выступил против союзных государств

Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на казахские СМИ, заявил пресс-секретарь президента республики Руслан Желдибай.

"Что касается нашей страны, то Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства", - отметил Желдибай.

Желдибай уточнил, что "ключевой месседж главы государства заключался в том, что интеграция в рамках ЕАЭС может и должна идти исключительно по экономическому треку".

"Выход за его рамки нарушает цели, принципы и задачи уставных документов организации. Как подчеркнул президент, экономическая интеграция - это не самоцель, а одно из средств развития экономик и повышения благосостояния наших народов. То есть любые решения, принимаемые в рамках объединения, должны приносить результаты каждому отдельному его участнику и, прежде всего, гражданам всех государств ЕАЭС", - подчеркнул пресс-секретарь Токаева.

Ранее мы писали о том, что президента Казахстана активно продвигал развитие Среднего коридора на саммите в Китае.

