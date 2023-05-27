Чавушоглу о европейских амбициях Турции

Турция оставляет своей целью членство в Евросоюзе (ЕС), но вряд ли процесс "оживится" в ближайшей перспективе, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу. Он добавил, что Анкара пока будет развивать отношения со странами Латинской Америки, Африки и Персидского залива, передает Day.Az.



"Но я думаю, что процесс нашего членства в ЕС не оживится в ближайшее время. И заметьте, что это не наша вина", - уточнил Чавушоглу.

Ранее Чавушоглу сказал, что Турция предпринимает шаги для нормализации отношений с Сирией.