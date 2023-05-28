Более 600 тыс. полицейских обеспечивают безопасность во время голосования в Турции

В настоящее время 601 251 сотрудник службы безопасности обеспечивает безопасность во время голосования во втором туре президентских выборов в Турции,

Об этом заявил журналистам министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу после своего участия в выборах, передает Day.Az.

"До сих пор каких-либо проблем во время избирательного процесса не было выявлено", - добавил Сойлу.

Отметим, что в голосовании на президентских и парламентских выборах, состоявшихся в Турции 14 мая, приняли участие около 60 миллионов человек.

Согласно итогам подсчета голосов на президентских выборах в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента, Синан Оган - 5,17 процента, Мухаррем Индже - 0,43 процента. Поскольку никто не набрал более 50 процентов голосов, 28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов.