ЕС ввел санкции против молдовских оппозиционеров

Европейский союз (ЕС) ввел санкции против некоторых членов оппозиции Молдовы за дестабилизацию ситуации в республике. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в "Официальном журнале ЕС".

Ограничения Евросоюза затронули лидера оппозиционной в Молдове партии "Шор" Илана Шора, вице-председателя указанного политического объединения Марину Таубер, молдавского олигарха Владимира Плахотнюка и главу партии "Строим Европу дома", бывшего заместителя главы Генерального комиссариата полиции республики Георгия Кавкалюка. Кроме того, санкции были введены в отношении российского предпринимателя Игоря Чайки.