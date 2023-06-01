Турция и Иран заинтересованы в сотрудничестве с ЕАЭС

Иран и Турция заинтересованы в укреплении связей с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил вице-премьер России Алексей Оверчук 31 мая на пленарном заседании Госдумы РФ, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"ЕАЭС может стать центром притяжения и для всех остальных стран региона. Мы видим живой интерес к союзу со стороны научных, экспертных и деловых сообществ таких стран, как Азербайджан, Туркменистан, Турция, Иран. Появляются предложения о сближении ЕАЭС и Организации тюркских государств",- сказал он.

Ранее Оверчук рассказал о возможных сроках и темах переговоров по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе.