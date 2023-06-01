Генсек НАТО планирует визит в Турцию

Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал скорый визит в Анкару с целью переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросу членства Швеции в Альянсе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, в беседе с журналистами в Осло Столтенберг сообщил, что точная дата визита в турецкую столицу согласовывается.

Генсек напомнил, что в начале недели провел телефонный разговор с Эрдоганом, в ходе которого была затронута и тема вступления Стокгольма в НАТО. "Наш месседж таков: членство Швеции в НАТО важно не только для Швеции, но и скандинавских стран, Балтийского региона и НАТО в целом. Конечно же, это важно и для Турции и других союзников", - сказал генсек.

Он отметил, с сегодняшнего дня [1 июня 2023 года], в Швеции вступил в силу новый закон о борьбе с терроризмом.

"По оценкам не только Турции, но и Евросоюза и других стран, Стокгольм сегодня предпринимает шаги по активизации борьбы с проявлениями терроризма, в том числе с террористической организацией РКК. Я приветствую принятие новых нормативных актов в Швеции, а также укрепление сотрудничества между Стокгольмом и Анкарой. Это также станет свидетельством того, что Швеция выполнила свои обязательства в рамках трехстороннего Мадридского меморандума", - сказал генсек Альянса.

Столтенберг подчеркнул при этом, что не следует забывать о законных опасениях Турции в сфере безопасности.

"Ни один из союзников по НАТО не подвергался террористическим атакам так часто, как Турция. В этой связи важно, чтобы мы работали сообща с Турцией против любых проявлений терроризма. Приветствую усилия союзников в этом вопросе, а также предпринятые Швецией в прошлом месяце шаги по ускорению борьбы с терроризмом и развитию сотрудничества с Турцией. Уверен, что протокол о присоединении Швеции к Альянсу будет ратифицирован в ближайшее время", - сказал он.

Ранее мы писали о возможных сроках одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО.