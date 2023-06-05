Грузия работает над реализацией амбициозной цели

По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, новый аэропорт в Грузии планируется построить на территории аэродрома Вазиани, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.



Как заявил Гарибашвили на сегодняшнем заседании правительства, это амбициозное, но необходимое решение.



Кроме того, Ираклий Гарибашвили рассказал о расширении действующего аэропорта.

"Речь идет о строительстве нового аэропорта международного класса, который может стать хабом. Это должен быть транзитно-логистический аэропорт", - сказал премьер.

Он также рассказал о вариантах, над которыми размышляют правительство и специалисты.

"Мы прорабатывали два варианта: один - развитие и расширение существующего аэропорта. Но этот аэропорт имеет свои недостатки, ограничения и не дает возможности действительно большого развития. Тем более, если мы хотим стать авиационным хабом в регионе, этот аэропорт и его территория не могут нам этого позволить. Поэтому мы подняли этот вопрос на экономическом совете и пришли к выводу, что если мы хотим заботиться о стране в перспективе 20, 30, 50, даже 100 лет, оставить надлежащую инфраструктуру и аэропорт нашим будущим поколениям, необходимо выбрать новое место. Таким местом в Тбилиси является бывший аэропорт Вазиани. По моему поручению Минэкономики активно работает в этом направлении", - отметил премьер.

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