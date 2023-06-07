У берегов Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировано у берегов Индонезии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался на расстоянии 197 км к юго-востоку от города Джокьякарта, в котором проживают 636 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 40 км.

Сообщения об угрозе цунами не поступали.