https://news.day.az/world/1571472.html У берегов Индонезии произошло землетрясение
У берегов Индонезии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировано у берегов Индонезии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр располагался на расстоянии 197 км к юго-востоку от города Джокьякарта, в котором проживают 636 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 40 км.
Сообщения об угрозе цунами не поступали.
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