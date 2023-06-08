Япония выразила протест Китаю

Японское правительство выразило Китаю протест и серьезную обеспокоенность по причине нарушения ее территориальных вод в районе острова Якусима гидрографическим судном ВМС Народно-освободительной армии Китая. Об этом сообщает Кyodo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации Минобороны Японии, принадлежащее КНР судно находилось в территориальных водах страны примерно три часа, а затем продолжило двигаться в западном направлении.