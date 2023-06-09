Россия и Турция ведут переговоры о газовом хабе

Турция ознакомилась с концепцией проекта газового хаба, представленного "Газпромом", ведется активный диалог.

Как передает Day.Az со ссылкой на росскийские СМИ, Об этом сказал источник, знакомый с ситуацией.

"Газпром" и Анкара продолжают прорабатывать вопрос создания в Турции газового хаба, российская сторона представила свою концепцию, параметры и принципы функционирования.

"Да, мы ознакомлены с предложениями российской стороны, наш диалог с российскими партнерами продолжается. Параллельно ведутся обсуждения с возможными поставщиками, покупателями", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, приоритетность проекта для Анкары неоднократно озвучивалась со стороны президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"После победы на выборах господин президент обнародовал дорожную карту будущей пятилетки, проект газового хаба в Турции - один из приоритетных в данном контексте", - уточнил собеседник агентства.

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