Путин сказал, когда Беларусь получит ядерное оружие

Размещение российского ядерного оружия в Беларуси начнется сразу же после того, как 7-8 июля завершится подготовка сооружений для него.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Все идет по плану. Вы знаете, 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов оружия", - сказал глава российского государства.

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