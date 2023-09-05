Турция продолжит посредническую миссию между РФ и Украиной

Турция будет продолжать пытаться содействовать процессу обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщил ее президент Реджеп Тайип Эрдоган на борту своего самолета по возвращении из Сочи, где у него состоялись переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы продолжим играть роль посредника в таких вопросах, как обмен пленными и ситуация с Запорожской АЭС. Мы надеемся, что эта война, которая наносит ущерб обоим нашим соседям и всему нашему региону, как можно скорее закончится достижением справедливого и прочного мира на базе международного права", - приводит слова Эрдогана телеканал TRT Haber.

Он добавил, что российско-украинский конфликт, "к сожалению, продолжается уже полтора года и на горизонте не видно никаких перспектив для достижения мира". "Вместо того, чтобы усугублять проблему и усиливать напряженность, мы пытались добиться того, чтобы обе стороны встретились. Турция готова внести свой вклад, когда стороны попросят об этом", - сказал президент.

Ранее мы писали о том, что Анкара проинформирует ООН о результатах переговоров между лидерами России и Турции.