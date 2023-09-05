ООН предложила механизм для оплаты российского продовольствия

ООН предложила механизм посредничества при оплате российского продовольствия, прорабатывает вопрос страхования российских судов, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"Из-за санкций британская страховая компания не страхует суда (российские - ред.). Из-за исключения российских банков из системы SWIFT не осуществляются денежные переводы. Теперь, благодаря постоянному содействию Турции, в этом процессе поставила точку Организация Объединенных Наций. Совсем недавно, 28 августа, генеральный секретарь ООН (Антониу) Гутерреш в направленном им письме предложил посреднический механизм, который не был бы прямым SWIFT, как того хотели русские, а был бы производным от SWIFT. Они (ООН) также сообщили, что работают над вопросом страхования (судов)", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган отметил благодарность западных стран Турции за посредничество в переговорах по "черноморской инициативе", упомянув иную позицию по SWIFT и страхованию судов.

"Запад имеет совершенно иной взгляд на Россию как в вопросе со SWIFT, так и в вопросе страхования. Именно из-за этой разницы Путин сейчас говорит: "Они не выполняют свои обязательства по отношению ко мне, а раз они не выполняют свои обязательства, то я не буду вступать с ними в совместную работу по этому вопросу". Кроме того, 44 процента зерна идет в Европу, а 14% - в Африку", - подчеркнул президент Турции.

Он добавил, что планирует обсудить возобновление зерновой сделки с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем в ходе Генеральной Ассамблеи.

Ранее мы писали о том, что Турция продолжит посредническую миссию между РФ и Украиной.