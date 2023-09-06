МИД РФ выразил отношение к новым предложениям ООН по зерновой сделке

Новые инициативы ООН по зерновой сделке не предлагают ничего нового, не могут стать основой для нормализации российского агроэкспорта России, заявили в Министерстве иностранных дел страны, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее направил главе МИД России Сергею Лаврову письмо с предложением возобновить зерновую сделку и подведением итогов предыдцщих идей организации.

"На деле нынешние предложения, как и предыдущие идеи ооновцев, никаких новых элементов не содержат и не могут стать основой для достижения качественного прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта.", - следует из публикации на портале внешнеполитического ведомства.

В министерстве отметили, что у переподключения "Россельхозбанка" к SWIFT нет рабочих альтернатив. МИД подчеркнул, что специальная страховая платформа для российской сельхозпродукции, обещанная в августе прошлого года", по непонятным причинам до сих пор не создана.

Ранее мы писали о том, что ООН предложила механизм для оплаты российского продовольствия.