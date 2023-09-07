Зерновую сделку можно восстановить если...

Создание системы взаимных гарантий поспособствует возобновлению зерновой сделки, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"Мы считаем, что необходимо создать систему взаимных гарантий. Гарантий, что Россия действительно сможет преодолеть сложности, даже если многие из них уже решены, и в то же время гарантий, что в таком случае мы получим восстановление черноморской инициативы", - отметил он в ходе пресс-конференции.

По словам Гутерреша, возрождение "черноморской инициативы" является одной из приоритетных задач ООН.

Зерновая сделка, подписанная Россией, Турцией, ООН и Украиной в 2022 году, предполагала вывоз на мировые рынки российского и украинского продовольствия.

Ранее мы писали о том, что МИД РФ выразил отношение к новым предложениям ООН по зерновой сделке.