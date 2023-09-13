Началась встреча Путина и Ким Чен Ына

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына стартовали на космодроме Восточный на Дальнем Востоке.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.

Встреча двух политиков с участием северокорейской и российской делегаций проходит на первом этаже инженерного корпуса технического комплекса космического ракетного комплекса "Союз-2".

В российскую делегацию вошли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер - министр промышленности РФ Денис Мантуров, министр обороны России Сергей Шойгу, вице-премьер Алексей Оверчук, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта РФ Виталий Савельев, министр природных ресурсов Александр Козлов.

Глава Северной Кореи находится с визитом в России по приглашению российского лидера. В последний раз Ким Чен Ын приезжал в страну в 2019 году. Тогда переговоры между глава РФ и КНДР продолжались около 3,5 часов.

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