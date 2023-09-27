Кыргызстан примет учения миротворцев ОДКБ

Совместные учения миротворческих подразделений стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство" состоятся на территории Кыргызстана с 9 по 13 октября 2023 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом было объявлено в ходе состоявшейся в Бишкеке встречи кыргызского министра обороны Бактыбека Бекболотова с начальником Объединенного штаба ОДКБ Анатолием Сидоровым.

"Состоялась встреча министра обороны Кыргызской Республики генерал-лейтенанта Бактыбека Бекболотова с начальником Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием Сидоровым. В ходе встречи они обсудили вопросы подготовки и проведения совместных учений с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2023", которые пройдут на территории Кыргызской Республики в период с 9 по 13 октября текущего года", - сообщила пресс-служба кыргызского Минобороны.

Как напомнили в пресс-службе, Сидоров прибыл в Кыргызстан с целью "рекогносцировки мест проведения совместных учений "Нерушимое братство-2023".

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