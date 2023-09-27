Спецслужбы Турции нейтрализовали в Ираке особо опасного террориста РПК

В результате спецоперации Национальной разведывательной организации (MİT) Турции на севере Ирака нейтрализован член террористической организации PПK Мазлум Озтюрк, известный под кодовым позывным "Берхведан Чиягер", передает Day.Az.

Террорист был обезврежен в сельской местности недалеко от города Сулеймания.

Мазлум Озтюрк, перебрался из Турции в Европу в августе 2022 года. Также стало известно, что террорист прошел спецподготовку с целью совершения диверсий против турецких сил безопасности.