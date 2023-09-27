https://news.day.az/world/1601870.html Спецслужбы Турции нейтрализовали в Ираке особо опасного террориста РПК
Спецслужбы Турции нейтрализовали в Ираке особо опасного террориста РПК
В результате спецоперации Национальной разведывательной организации (MİT) Турции на севере Ирака нейтрализован член террористической организации PПK Мазлум Озтюрк, известный под кодовым позывным "Берхведан Чиягер", передает Day.Az.
Террорист был обезврежен в сельской местности недалеко от города Сулеймания.
Мазлум Озтюрк, перебрался из Турции в Европу в августе 2022 года. Также стало известно, что террорист прошел спецподготовку с целью совершения диверсий против турецких сил безопасности.
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