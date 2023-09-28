https://news.day.az/world/1601873.html В Буркина-Фасо предотвратили госпереворот
В Буркина-Фасо предотвратили госпереворот
Власти Буркина-Фасо заявили, что 26 сентября в стране была предотвращена попытка госпереворота.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Reuters.
Как сообщает агентство, задержана часть причастных к мятежу военных и гражданских, остальные находятся в бегах. В настоящее время ведутся их поиски.
По данным местных СМИ, сегодня утром в Буркина-Фасо благодаря мобилизации народа был предотвращен государственный переворот, который возглавлял полковник-майор Селестен Симпор. По некоторым данным, его могла финансировать Франция через Кот-д'Ивуар.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре