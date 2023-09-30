Британию ожидает рекордное повышение налогов

Великобритания за время премьерства Бориса Джонсона и Риши Сунака переживает крупнейший со Второй мировой войны рост налогового бремени.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом сообщает доклад британского Института фискальных исследований.

"Общий уровень налогообложения при этом парламенте (избранном в 2019 году, в том же году Борис Джонсон стал премьер-министром - ред.) вырастет больше, чем при любом другом парламенте с 1950-х годов", - следует из документа.

Авторы исследования предрекли, что в следующем году доля налогов в национальном доходе вырастет с 33% до 37% - уровень, который не сохранялся со времен окончания Второй мировой войны.

В исследовании сообщается, что в таком случае государственные доходы от налогов вырастут на 100 миллиардов фунтов стерлингов. Для британских домохозяйств это грозит повышением налогового бремени на 3500 фунтов в год.

"Но хотя реакция на пандемию и ее последствия и объясняет некоторые из объявленных в последние годы повышений налогов, это далеко не единственное и даже не самое значительное объяснение", - говорится в документе. Более того, как пишут авторы исследования, рост налогов преимущественно стал последствием намерения правительства повышать расходы на то, что было запланировано еще до пандемии, как, например, расширение штата Национальной службы здравоохранения и увеличение числа полицейских.

Ранее министр финансов Великобритании Джереми Хант исключил возможность снижения налогов в стране после неожиданного решения Банка Англии сохранить базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых.

Ранее мы писали о том, что британская инфляция замедлила темпы роста.