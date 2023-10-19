Кадры сошедшего с рельсов поезда в Индонезии

В Индонезии по меньшей мере 32 человека получили ранения после того, как пассажирский поезд сошел с рельсов в районе города Джокьякарта.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На этом видео поезду, сошедшему с путей, еще досталось от другого поезда, проходящего по соседнему пути.