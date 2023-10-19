https://news.day.az/world/1607904.html Кадры сошедшего с рельсов поезда в Индонезии - десятки пострадавших - ВИДЕО
Кадры сошедшего с рельсов поезда в Индонезии - десятки пострадавших - ВИДЕО
В Индонезии по меньшей мере 32 человека получили ранения после того, как пассажирский поезд сошел с рельсов в районе города Джокьякарта.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На этом видео поезду, сошедшему с путей, еще досталось от другого поезда, проходящего по соседнему пути.
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