В Грузии анонсировали новые шаги по евроинтеграции

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что власти страны в ближайшее время намерены разработать план по выполнению девяти новых условий Европейской комиссии (ЕК), которые необходимы для дальнейшей евроинтеграции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

"Мы планируем в ближайшие дни разработать план наших последующих шагов в связи с девятью приоритетами, с которым ознакомим общество", - сообщил Папуашвили.

Он также призвал "оппозицию и гражданский сектор" присоединиться к разработке плана. С точки зрения Папуашвили, в таком случае Грузия добьется результатов, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

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