Немецкий президент попал в неприятную ситуацию

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер около получаса ожидал на вершине трапа самолета появления эмира Катара, для встречи с которым он прибыл в Доху.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bild.

По ее данным, Штайнмайер приземлится в Дохе утром в среду, чтобы провести переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. "Эмир, очевидно, не готов [был] принять Штайнмайера после приземления", - пишет издание, отмечая, что президент ожидал шейха на ступеньках самолета "с недовольным лицом и сложенными [на груди] руками". Газета отмечает, что в ответ на запрос главы протокольной службы германской стороне сообщили, что "президент должен был пить чай в аэропорту, чтобы убить время", чего "Штайнмайер, очевидно, не захотел делать, предпочтя вместо этого ждать на вершине трапа" почти полчаса при 30-градусной жаре.

Bild уточняет, что эмир Катара выступает в качестве важного посредника в переговорах об освобождении израильских заложников с радикальной палестинской организацией ХАМАС.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!