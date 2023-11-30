Главы Генштаба ВС Ирана и минобороны Саудовской Аравии обменяются визитами?

Начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери и министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Сальман Аль Сауд обменялись приглашениями посетить Тегеран и Эр-Рияд в ходе телефонного разговора.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили иранские СМИ.

По его данным, стороны также заявили о готовности в дальнейшем развивать сотрудничество между Ираном и Саудовской Аравией в военной сфере. Кроме того, Багери и Халед бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонного разговора обсудили несколько вопросов, представляющих взаимный интерес и касающихся исламского мира. Других подробностей переговоров агентство не привело.

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