В ЕС пригрозили привлечь Польшу к ответственности

Если Польша не предпримет никаких действий из-за блокировки тысячи украинских грузовиков на границе в Дорохуске, ей грозит обвинение за "несоблюдение правил или неисполнение закона". Об этом заявила еврокомиссар по транспорту Адина Вален, передает Politico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Первое, что замечают украинцы на границе с Польшей, это огромная очередь из грузовиков, ожидающих пересечения пограничного пункта Дорохуск из-за блокады польскими дальнобойщиками, начавшейся 6 ноября, сказано в материале. Уточняется, что более трех тысяч грузовиков застряли на четырех пограничных переходах, время ожидания достигает трех недель.

В связи с этим еврокомиссар подчеркнула, что польские власти должны обеспечивать соблюдение закона на этой границе, иначе их могут привлечь к ответственности. По ее словам, она поддерживает право людей на протест, но весь Европейский союз, не говоря об Украине, не может быть взят в заложники в условиях заблокированных внешних границ.

Отмечается, что протестующие на границе разбивают палатки и греются у костров в открытых бочках, в то время как водители в светоотражающих жилетах ожидают возле своих грузовиков.

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