В Армении обнаружен новый субвариант омикрон-штамма коронавируса

В Армении выявлен субвариант штамма коронавируса "омикрон" ВА.2.86 (Pirola).

Об этом говорится в сообщении Центра контроля и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Армении, передает Day.Az.

Сообщается, что в Армении также зарегистрированы такие штаммы, как XBB.1.5 (Kraken), XBB.2.3 (Acrux), XBB.1.16 (Arctura), XBB 1.9.1 (Hyperion), FL.1.5.1 (Fornax), EG.5.1 (Eris).

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